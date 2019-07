Facebook

Der 26-jährige Angeklagte kletterte betrunken auf ein parkendes Auto © Sujet/Fotolia

Eine berauschte Nacht brachte einem Oststeirer mehr als nur den Kater am nächsten Morgen ein. Der 26-Jährige stand wegen Sachbeschädigung vor Richter Martin Teppan im Bezirksgericht Fürstenfeld. „Also ich nehme an, dass über ein Auto zu gehen, nicht so leicht ist, wie es im Film aussieht. Besonders im betrunkenen Zustand“, sagt Teppan zu dem Angeklagten.