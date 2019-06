Ein junger Pkw-Lenker stürzte mit seinem Wagen in St. Lorenzen am Wechsel eine Böschung hinunter. Der Wagen wurde massiv beschädigt, der Lenker dürfte kaum verletzt worden sein.

St. Lorenzen am Wechsel

Der Wagen ist ein Totalschaden © FF St. Lorenzen am Wechsel

Aus noch unbekannter Ursache kam am Sonntagmorgen vor 5.30 Uhr ein Pkw-Lenker mit seinem Wagen im Gemeindegebiet von St. Lorenzen am Wechsel von der L416 ab. Der junge Mann war zwischen dem Gasthaus Putz/Bergmannwirt und Bruck an der Lafnitz unterwegs gewesen.