Anton Kogler legt am Montag für Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek sein Landtagsmandat zurück. "Ich habe das spontan in einer Sitzung entschieden", sagt Kogler.

Wahlkampf und konstruktives Arbeiten sei zu unterscheiden: Kogler © Barbara Kahr

Freitagfrüh wurde in einem Mail der FPÖ offiziell bekannt gegeben, dass Sie Ihr Landtagsmandat abgeben und der ehemalige Verteidigungsminister wieder in den steirischen Landtag zurückkommen wird. Sind Sie Opfer der Folgen des Ibiza-Videos geworden?

Anton Kogler: Aufgrund des Scheiterns unserer Bundesregierung ist Mario Kunasek aus der Regierung ausgetreten. Ich werde das Mandat freiwillig zurücklegen. Das habe ich am Montag bei einer Sitzung in Wien spontan entschieden. Ich habe sofort zu Mario Kunasek gesagt, du musst wieder zurück in die Steiermark. Das war also total freiwillig.