Die Feuerwehren Grafendorf und Lafnitz waren bei dem Unfall im Einsatz © Feuerwehr Grafendorf

Aus ungeklärter Ursache war ein Mann am Dienstagvormittag auf der B54 zwischen Grafendorf und Rohrbach an der Lafnitz mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, in die Böschung geraten und hat sich in Folge mehrmals überschlagen. Dabei wurde der Lenker im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere befreit werden.

