Feuerwehr Pöllau Gleich drei Einsätze am Ostersonntag

Ein ruhiger Ostersonntag sieht anders aus: Zu einem Brand, einer Tierrettung und einer Fahrzeugbergung - gemeinsam mit der Feuerwehr Vorau - rückten die Kameraden der Feuerwehr Pöllau am Ostersonntag aus.

Mit einem Brand an einem Waldbrand begann die Einsatzserie am Ostersonntag für die Feuerwehr Pöllau © Feuerwehr Pöllau

Drei zum Glück glimpflich verlaufene Einsätze hielt der Ostersonntag für die Feuerwehr Pöllau bereit. Die Einsatzserie begann am Morgen mit einem Brand an einem Waldrand in Winzendorf. Nach dem Eintreffen bekämpften die Kameraden den Brand umgehend mittels HD-Rohre und bedeckten diesen mit Netzmittel, um ein erneutes Auflodern der Flammen zu verhindern, informierte die Feuerwehr Pöllau.