In der Nacht auf Freitag brannte in Dienersdorf (Kaindorf bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ein Wohnhaus nieder. Im Inneren wurde eine Leiche gefunden. Mittlerweile steht fest: Das Feuer war in der Garage des Gebäudes ausgebrochen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Haus brannte bis auf die Grundmauern ab © Jonas Pregartner

Noch laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamts, doch so viel steht bereits fest: Jener verheerende Brand, der in der Nacht auf Freitag in der oststeirischen Gemeinde Kaindorf (Ortsteil Dienersdorf) ein Wohnhaus vernichtete, war in der Garage des Gebäudes ausgebrochen. Laut Polizei liegt bislang kein Hinweis auf Fremdverschulden vor. Ob es sich bei dem im Inneren des Hauses gefundenen Toten tatsächlich um den vermissten 55-jährigen Bewohner des Einfamilienhauses handelt, soll zu Wochenbeginn eine Oduktion klären. Der Mann hatte in dem Gebäude alleine gelebt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.