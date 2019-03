Kleine Zeitung +

Einbruch auf Großbaustelle Täter transportierten Beute in Scheibtruhen ab

Unbekannter Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag in mehrere Baustellencontainer in Pinkafeld ein. Das Diebesgut transportierten sie in Scheibtruhen ab. Auch in der benachbarten Steiermark gab es in derselben Nacht ähnliche Einbrüche.