Am vergangenem Wochenende sprengten unbekannte Täter einen Hochsitz in einem Wald bei Unterschützen, Bezirk Oberwart.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Sujetbild) © Kratzer

In einem Wald bei Unterschützen, Bezirk Oberwart, zerstörten am vergangenem unbekannte Täter einen Hochsitz. Als die Polizisten am Tatort eintrafen waren nur mehr die vier Holzsteher samt Holzsprossenleiter übrig. Die restlichen Holzteile des Hochsitzes lagen zerstreut im Umkreis von bis zu 30 Metern.