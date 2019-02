Kleine Zeitung +

Lehrgang Fachschule Kirchberg bietet Abendschule rund um Landwirtschaft an

Im September startet an der Fachschule für Land- und Forstwirtschaft Kirchberg am Walde eine berufsbegleitende Facharbeiterausbildung. Der Lehrgang vermittelt alles, was man zum Bewirtschaften eines Bauernhofs braucht.