Trickdiebstahl 75-jähriger Oststeirer bestohlen, als er Kleingeld verschenkte

Ein 75-Jähriger wurde am Montagvormittag vor einer Bankfiliale in Hartberg von einem unbekannten Trickdieb bestohlen. Der Oststeirer hatte dem Täter zuvor 50-Cent-Münzen gegeben. Bereits Anfang Februar gab es einen ähnlichen Vorfall in Hartberg.