Donnerstagabend retteten die Feuerwehren Übersbach und Fürstenfeld eine 90-jährige Frau, die in ihrem Wohnhaus gestürzt war. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehren Übersbach und Fürstenfeld waren im Einsatz © Jürgen Fuchs

Zu einer Türöffnung wurden Donnerstagabend die Feuerwehren Übersbach und Fürstenfeld gerufen. Eine 90-jährige Frau war in ihrem Wohnhaus in Übersbach gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Da der Schlüssel in der Tür steckte, konnte die Tür von außen nicht geöffnet werden, berichtete Gerald Freitag, Kommandant der Feuerwehr Übersbach.

