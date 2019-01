Facebook

250.000 Stück Zigaretten beschlagnahmten die Beamten © LPD Steiermark

Einer Streife der Polizeiinspektion Ilz AGM für Ausgleichsmaßnahmen sind Montagnacht Zigarettenschmuggler ins Netz gegangen. Gegen 21.45 Uhr wurden am A2-Parkplatz in St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ein 33-jähriger und ein 45-jähriger Weißrusse kontrolliert. Dabei stießen die Beamten im Kofferraum und auf der Rückbank des Fahrzeuges auf verschweißte Pakete mit Zigaretten darin, die mit einer Decke abgedeckt waren.