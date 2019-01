Als ein Jagdhund am Sonntag in einem mit Schnee bedeckten Fuchsbau verschwand und nicht mehr raus kam, mussten ihn die Feuerwehrmänner ausgraben.

Zwei Mitglieder der Feuerwehr Unterrohr gruben den Hund aus (Sujetbild) © Rothauer

Am Sonntagnachmittag waren zwei Jäger gegen 16.30 Uhr in Unterrohr auf Fuchsjagd mit ihrem Jagdhund unterwegs. Als der Hund jedoch in einem Fuchsbau verschwand, kam er nicht mehr raus.

