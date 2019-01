Facebook

"Vamed Vitality World" hat die Betriebsführung des Thermen- und Golfhotels Bad Waltersdorf übernommen © Grand Spa Betriebs GmbH

In der heimischen Thermenlandschaft ist es am Jahresende zu einem Betreiberwechsel gekommen: In das 2009 in Bad Waltersdorf von der Südtiroler Falkenstein-Gruppe eröffnete Hotel ist nun die „Vamed Vitality World“ eingezogen. Unter dem Namen „Spa Resort Styria“ wird seit Kurzem das Thermen- und Golfhotel gemanagt. Das ist nicht der einzige Standort des Gesundheitskonzerns. Ferner scheinen etwa der „Aqua Dome“ in Tirol oder die St. Martins-Therme im burgenländischen Frauenkirchen im Portfolio auf.

