Der oststeirische Kosmetikhersteller Ringana präsentierte seine Pläne für das neue Werk in St. Johann in der Haide. Der Baustart soll bereits im Sommer 2019 erfolgen.

Die Projektleitung hat Prokurist Michael Wannemacher (links) inne © Barbara Kahr

Auf zwölf Hektar, das entspricht einer Größe von rund 17 Fußballfeldern, soll das neue Betriebsgelände des oststeirischen Kosmetikherstellers Ringana in St. Johann in der Haide entstehen. Das verkündete heute am Vormittag Geschäftsführer und Unternehmensgründer Andreas Wilfinger der Öffentlichkeit.

