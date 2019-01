Kleine Zeitung +

Steak-Online-Shop Online-Handel mit steirischen Produkten führte in die Insolvenz

Über die STB GmbH in Buch-St. Magdalena wurde am Donnerstag das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Firma bot im Internet unter anderem Rindfleisch und Kalbfleisch im ersten steirischen Steak-Online-Shop an.