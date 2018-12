Facebook

Architekt Georg Keler, Lebenshilfe-Obfrau Heidrun Notbauer, Landesrätin Doris Kampus, Bürgermeister Wolfgang Dolesch und Manuela Schwingesbauer griffen zum Spaten © Hubert Heine

"Bislang stand die Behinderung im Vordergrund, jetzt ist es der Mensch. In Zukunft wohnen Menschen mit Behinderungen so wie du und ich. Hier in Neudau läuten wir ein neues Zeitalter ein", erklärte SP-Soziallandesrätin Doris Kampus beim Spatenstich für das neue Wohnprojekt in der Marktgemeinde Neudau.