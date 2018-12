Kleine Zeitung +

Im Internet Die "Stille Nacht-Messe" geht von Fürstenfeld in die Welt

Am Christtag, 25. Dezember, kommt die Oberndorfer "Stille Nacht Messe" in der Stadtpfarrkirche Fürstenfeld erstmals zur Aufführung. Eine Live-Übertragung über das Internet wird sie in die ganze Welt tragen.