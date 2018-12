Facebook

Am Sonntag hat das "Café Melounge" zum letzten Mal geöffnet © Barbara Kahr

Am Sonntag,16. Dezember, hat das "Café Melounge" in Stubenberg am See um letzten Mal geöffnet. Nach acht Jahren schließen Siegfried und Monika Steinmann-Mitterer nun aus privaten Gründen das Café mit Konditorei und Burgerlounge.

