Schmuck erbeutet Einbrecher kamen mit dem Schlüssel ins Haus

Mit einem Notschlüssel, der bei Wohnhaus versteckt war, verschafften sich Einbrecher am Mittwoch Zugang in ein Haus in Pinkafeld. Sie erbeuteten Schmuck. In Jormannsdorf bestahl ein Pensionsgast die Vermieterin.