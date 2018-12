Kleine Zeitung +

Lagerhaus Hartberg Täter klebten bei Einbruch Überwachungskameras ab

Zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde der Haus- und Gartenmarkt des Lagerhauses Wechselgau in Hartberg am Sonntag von Einbrechern heimgesucht. Bevor die Überwachungskameras Bilder machen konnten, wurden sie von den Tätern abgeklebt.