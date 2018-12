Ungewöhnliches Trio„Resi“ und ihre nicht alltäglichen Freunde

Facebook

Vier bis acht Fische – je nach Appetit – füttert der Biologe Joachim Tajmel täglich seiner Fischotter-Dame „Resi“ © Johann Schleich

Eine in Österreich nicht alltägliche Freundschaft hat der Fischotter Resi mit dem Biologen Joachim Tajmel und dem Border Collie Kexi geschlossen. Das von einem Jäger an der Feistritz verwaist aufgefundene Fischotterbaby fand im Hause Tajmel in Jennersdorf nämlich ein neues Zuhause.

„Der Fischotter gehört zu den geschützten Tierarten. Es ist also verboten, einen Fischotter aus der Natur zu entnehmen. Doch auf ein Gesetz hätte ich in diesem Fall keine Rücksicht genommen, da ich das Tier nicht verhungern lassen konnte“, erklärt Tajmel im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. In diesem speziellen Fall kam es zum Einvernehmen mit dem Naturschutzbund.