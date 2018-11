Facebook

Gemeinsame Präsentation der Radarkabinen durch Vertreter der Stadtgemeinde und der Behörde © Gerald Hirt

Die Stadtgemeinde Fürstenfeld hat in Kooperation mit dem Land und der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld in der Anger- und der Bergkammstraße sowie im Welsdorfweg und der Mühlbreiten neue Radargeräte errichtet.

Die Kabinen werden in zeitlichen Intervallen mit einem Geschwindigkeitsmessgerät bestückt. Das Radar blitzt in beide Richtungen. Rund 100.000 Euro beträgt die Investition, weitere Standorte mit Radarkabinen sollen folgen. „Ausschlaggebend waren die vielen Beschwerden über massive Geschwindigkeitsüberschreitungen in den Wohngebieten“, sagte Dieter Siegl, Obmann des Verkehrsausschusses. Weiteres Novum: Das Radar erfasst auch geblitzte Handysünder und Gurtmuffel am Steuer.

Von August bis Oktober 2017 wurde Verkehrsplaner Johann Rauer mit einer Frequenzzählung und Geschwindigkeitsmessung beauftragt. Das Ergebnis: In 13 Standorte im Stadtgebiet wurden ein Bedarf an Radarkästen festgestellt. So beschloss der Verkehrsausschuss vorerst die Errichtung von vier Geräten.