In der Gemeinde Bad Blumau fand ein zweitägiges Symposium zur Zukunft der medizinischen Versorgung am Land statt.

Ärztesymposium in Bad Blumau

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mediziner und Fachleute diskutierten über die medizinische Versorgung © Franz Brugner

Zwei Tage lang gingen Mediziner und Fachleute aus dem Gesundheitsbereich in Bad Blumau der Frage nach, warum es immer schwieriger wird, freie ärztliche Planstellen am Land mit Medizinern zu besetzen. Die zentrale Frage lautete: „Was können wir tun, um in Zukunft die ländliche Gesundheitsversorgung aufrecht zu erhalten?“