Die Einrichtung „Palette“ in Pöllau hilft psychisch erkrankten Menschen ihren Alltag zu bewältigen. Und das seit 20 Jahren.

Das Team der „Palette Pöllau“ arbeitet derzeit mit 25 Klienten © Lena Notter

Es sind Werke aus Holz, Keramik oder buntem Papier, die Passanten in Schaufenstern auf dem Pöllauer Hauptplatz erblicken. Die handgefertigten Produkte entstehen größtenteils in den Werkstätten der sozialpsychiatrischen Einrichtung „Palette Pöllau“, die sich selbst am Hauptplatz mit einem integrierten Verkaufsladen befindet.