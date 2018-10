In St. Lorenzen am Wechsel fanden die „Mounted Games“-Staatsmeisterschaften statt. Zwischen Reiter und Pferd ist Harmonie gefragt. Tina Semlegger holte sich den Landestitel.

Konzentriert bewegen sich Tina Semlegger und ihr Pferd Ruby über den Spielparcours © Lena Notter

Die Blicke sind fokussiert nach vorne gerichtet, die Bahnen bereits aufgebaut. Vier Reiterinnen und ihre Pferde befinden sich nebeneinander in der Arena und warten geduldig auf den ersten Pfiff des Richters. Mit dem Schwenken einer roten Fahne eröffnet er wenige Sekunden später das Rennen. Insgesamt 40 Teilnehmer nehmen auf der Anlage des Reitvereins Römerhütte in St. Lorenzen am Wechsel an den österreichischen Einzel-Meisterschaften der „Mounted Games“ teil.