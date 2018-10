Die Landespolizeidirektion Burgenland kündigt für Samstag, 20. Oktober, im gesamten Bundesland verstärkte Verkehrskontrollen an. Das Planquadrat dauert bis Sonntag, 2 Uhr Früh.

Die Polizei verstärkt am Samstag die Verkehrskontrollen © KLZ/Jürgen Fuchs

Wer am Wochenende einen Ausflug über die Landesgrenze in Burgenland plant, sollte sich genau an die Verkehrsregeln halten. Die Landespolizeidirektion hat von im gesamten Burgenland verstärkte Verkehrskontrollen. Das Planquadrat dauert von Samstag, 20. Oktober, 16 Uhr, bis Sonntag, 2 Uhr Früh.

Beteiligt sind Kräfte der Landesverkehrsabteilung sowie aller Bezirkspolizeikommanden. Neben einer verstärkten Polizeipräsenz auf den Straßen werden Fahrzeug-, Lenkerkontrollen und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Außerdem werden müssen die Autofahrer damit rechnen, auf Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch überprüft zu werden. Ein Auge werfen die Exekutivbeamten auch auf Kinder-Rückhaltesysteme und vorschriftswidriges Telefonieren.