Verschiedene Kriegsrelikte wurden in den Wäldern von Markt Allhau, Neudörfl und Donnersbach gefunden.

Die Wrfergranate und die Topfmine wurden vom Entminungsdienst abgeholt © LPD Burgenland

Ein 31-jähriger Mann war am Freitag in Markt Allhau, Bezirk Oberwart, gerade mit Waldarbeiten beschäftigt, als er im teilweise noch im Boden steckende Kriegsmaterialien fand. Dabei handelte es sich um eine Werfergranate und eine Topfmine.

Nur einen Tag später fand ein 42-jähriger Mann in Neudörfl, Bezirk Mattersburg, zwei Granatenpatronen und eine Granate vom Kaliber 7,5 Zentimeter in einem Wald.

Eine 30 Zentimeter lange Granate wurde ebenfalls im Wald am Sonntag in der Nähe eines Bachlaufes neben einer Forststraße von einem 34-jährigen Mann in Donnersbach, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, gefunden.

Die Kriegsrelikte wurden vom Entminungsdienst des Bundesministeriums für Landesverteidigung abgeholt.