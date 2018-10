Facebook

Die Afrikanische Schweinepest trat bisher hauptsächlich bei Wildschweinen auf - sie sorgt aber am bäuerlichen Schweinemarkt für enorme Preisstürze © APA

Nach Hoch kommt Tief. So weit, so klar – so bitter für die Kassa. „Wir kennen Preisschwankungen seit vielen Jahren und haben uns so gut es geht darauf eingestellt“, sagt Gabriele Stranzl. Doch der Preisabsturz beim Schweinefleisch in den letzten Wochen ist sogar für die grundoptimistische Bäuerin aus Großhartmannsdorf „erschütternd“. Der Ferkelpreis liegt aktuell fast nur noch bei der Hälfte im Vergleich zum Frühjahr 2017.

