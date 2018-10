Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Bau- und Gartenmarkt in der Hartberger Weidenstraße ein. Sie erbeuteten teure Gartengeräte, Motorsägen und Werkzeuge.

Die unbekannten Täter stahlen unter anderem Motorsägen (Archivbild) © Jürgen Fuchs

Unerkannt entkommen konnten jene Einbrecher, die am Sonntag zwischen 21.30 und 22.30 Uhr in einen Bau- und Gartenmarkt in der Hartberger Weidenstraße eingebrochen waren. Die unbekannten Täter brachen das Schloss des Eingangstores auf und kamen so auf das Firmengelände.

