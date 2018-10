Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit großer Freude übergaben die Mitglieder der Theatergruppe die Spende © Lederer

Es gehört schon zur Tradition, dass die Theatergruppe St. Magdalena den Reingewinn der Premiere an Menschen, die in Not geraten sind, spendet.