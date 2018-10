Thomas Prenneis, Direktor des Falkensteiner Therme & Golf Hotels in Bad Waltersdorf, wird ab 1. Dezember neuer Geschäftsführer der oberösterreichischen Thermenholding.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Prenneis wird neuer Chef der oberösterreichischen Eurothermen © Falkensteiner/florianalbert.net

Thomas Prenneis folgt dem designierten oberösterreichischen Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) per 1. Dezember als Geschäftsführer der OÖ Thermenholding GmbH nach. Achleitner soll im Dezember als Landesregierungsmitglied angelobt werden.

Prenneis hat bisher die Falkensteiner Therme & Golf Hotels in Bad Waltersdorf geleitet und sei als Erstgereihter aus einem Hearing hervorgegangen, berichteten Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und LH-Stellvertreter Michael Strugl (VP) am Mittwoch. Demnach haben sich insgesamt 115 Kandidaten beworben. Zur OÖ Thermenholding gehören die Eurothermen-Resorts in Bad Ischl, Bad Hall und Bad Schallerbach.