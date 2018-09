Facebook

Volle Konzentration beim Bogenschießen © Matthias Janisch

Arm- und Fingerschutz an. Ratsch. Gespannt den Instruktionen des Trainers lauschen. Den Pfeil millimetergenau auflegen. Mit voller Kraft die Sehne bis zur Nase ziehen und dann, ab ins Schwarze!

So stellen sich vermutlich die meisten das perfekte Bogenschießen vor. Bei den ersten Versuchen der Parkinson-Selbsthilfegruppen aus Hartberg und Feldbach läuft es aber ein wenig anders ab, nicht nur, weil der mittlere Kreis in Gelb gehalten ist. „Das schaffen wir ja nie“, sagt eine Dame nach einer kurzer Einschulung. Tatsächlich finden die ersten Pfeile nicht auf Anhieb den Weg ins Ziel, einige fühlen sich vielmehr von der Wiese im Hintergrund angezogen.

Doch bereits nach drei bis vier Pfeilen ist das innere Zielfernrohr genau eingestellt. „Ich schieße heute das erste Mal und es ist schwieriger als gedacht, macht aber trotzdem viel Spaß“, sagt der 71-jährige Erwin aus Neusafenau. Im Stil von Robin Hood fliegen bei ihm die Pfeile durch die Luft und nähern sich immer mehr dem Ziel in der Mitte. „Es geht schon besser, vielleicht wird es ja noch was mit der Mitte“, sagt der Pensionist. Er ist einer von elf Teilnehmern beim Bogenschießen und Teil der Hartberger Selbsthilfegruppe.

Der Sport hilft die Körperspannung zu trainieren Foto © Matthias Janisch Doch warum ausgerechnet dieser Sport? „Für Parkinson-Patienten ist es schwierig, Spannung aufzubauen, und das wird beim Bogenschießen perfekt trainiert“, erklärt die Physiotherapeutin der Gruppe, Ilse Kothgasser. Einmal im Monat trainiert sie mit der Gruppe. An diesem Tag steht sie aber auch als seelischer Beistand zur Seite. „Das geht einfach nicht“, gibt eine ältere Dame kurz vor dem Aufgeben von sich. „Komm, wir machen es gemeinsam, ich treff’ ja auch nichts“, sagt Kothgasser. Pfeil einlegen. Check. Bogen ruhig und mit vereinten Kräften spannen. Check. Ein Auge zukneifen und „Bam“, Scheibe getroffen. „Bei Parkinson fehlt der Botenstoff, der die Befehle des Gehirns an den Körper weitergibt. Deshalb ist es für Betroffene beispielsweise schwierig, etwas loszulassen“, erklärt die Physiotherapeutin den Hintergrund des Ausfluges.

Die Parkinson Selbsthilfegruppe aus Hartberg trifft sich an jedem zweiten Dienstag im Monat im Schulungsraum des Roten Kreuz Hartberg. Unter der Nummer Tel. (0316) 48 33 77 kann man sich anmelden. Gemeinsam wird gerätselt, geturnt und manchmal auch ins Schwarze getroffen.