Bei der Mühlbastei wird ein Fußgängertunnel errichtet © Franz Brugner

Der erste Abschnitt des Festungsweges in Fürstenfeld wurde vor sechs Jahren nach umfangreichen Sanierungsarbeiten fertiggestellt. Zählte man bei den Führungen im Jahr der Wiederinstandsetzung knapp 1000 Besucher, pendelte sich deren Zahl in den folgenden Jahren bei rund der Hälfte ein. Jene Flaneure, die auf eigene Faust ihren Schritt entlang des Festungsweges setzen, sind in dieser Besucherstatistik nicht erfasst.