Viele Jugendliche waren zum Stubenbergsee gekommen © Lena Notter

Mit einer stimmungsvollen „Music Night“ endete das heurige internationale Jugendkulturfestival in Stubenberg. Eine Woche lang tourte eine Künstler- sowie eine Teilnehmergruppe rund um Veranstalter Norbert Lipp durch die Steiermark und schuf auf verschiedensten Plätzen und in Schulen eine Plattform für zeitgenössische Kunst in den Bereichen Street-Art, Graffiti und Musik.