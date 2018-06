In Bad Waltersdorf wurde am Freitag der "Layjet" vorgestellt, die Rohre für Glasfaser-Internetleitungen wesentlich schneller verlegt als bisherige Baumethoden. Entwickelt wurde die Maschine vom Land und einer Firma aus Ebersdorf.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl ließen sich die neue Maschine erklären © Harald Hofer

Wurden bisher Schächte für die Verlegung von Glasfaserleitungen für den Internet-Ausbau mit Baggern gegraben, so sorgt eine neue Maschine, die mehrere Arbeitsschritte gleichzeitig macht, für eine wesentliche Beschleunigung. Der sogenannte "Layjet" ist eine Kabelverlegefräse, die in einem einzigen Arbeitsgang die Leerverrohrungen für die Glasfasernetze in das Bankett von Straßen verlegen kann.

