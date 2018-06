Einmal im Jahr kommt der Absolventenverband der Landwirtschaftlichen Fachschule Kirchberg am Walde zu einem Treffen in der ehemaligen Schule zusammen. Gleichzeitig wird auch die Jahreshauptversammlung abgehalten.

Absolventenvereinsobmann Martin Prenner (Mitte) mit Geschäftsführer Thomas Mandl (rechts), Direktor Roman Bruckner (links) und zwei "50iger"-Absolventen © Gerhard Trattner

In diesem Jahr standen die runden Jubiläen beim Absolvententreffen in der Landwirtschaftlichen Fachschule Kirchberg am Walde (Gemeinde Grafendorf bei Hartberg) im Mittelpunkt, allen voran die Absolventen, die vor 50 und vor 60 Jahren die Schule abgeschlossen haben. Zum diesjährigen Treffen kamen rund 150 ehemalige Schüler der Schule, darunter fünf, die ihr 60-Jahr-Jubiläum feierten.