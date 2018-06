Die Tischler-Landesinnung setzt auf Qualität und vorbildliche Lehrlingsausbildung in den kommenden Jahren. Die Tischler im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld beschäftigen mehr als 1200 Mitarbeiter.

Oswald, Adanitsch-Jakopeh, Schadler und Klamminger © Gerald Hirt

Steirische Tischler? Das sind viele kleine Betriebe in vielen Orten der Steiermark. "Doch was wäre, wenn man nur für einen Augenblick eines Gedankenspieles, alle steirischen Tischler als ein Unternehmen sehen würde?", stellte Tischler-Landesinnungsmeister Walter Schadler die Frage.

Die Antwort überrascht: Dann würden die Tischler in der steirischen Champions League spielen mit 5000 Beschäftigten und 400 Lehrlingen. Diese enorme steirische Wirkungskraft ist auch das Ergebnis eines starken Bezirkes Hartberg-Fürstenfeld, so die Verantwortlichen.

"In unserem Bezirk sind 208 Betriebe Mitglied an der Innung Tischler und Holzgestalter. Gemeinsam beschäftigen wir mehr als 1200 Mitarbeiter", führte Bezirksinnungsmeister Josef Oswald weiter aus. So komme auf 75 Einwohner ein Tischler.

Um die Qualität der Produkte und den Beruf des Tischlers auch nachhaltig zu sichern, ist für die Landesinnung die Lehrlingsausbildung, wie im Jugend- und Lehrlingshaus Fürstenfeld unter der Leitung von Direktorin Martina Adanitsch-Jakopeh vorbildlich. Um das Image der Tischler aufzupolieren, plant die Innung eine Reihe von Maßnahmen. Das reicht vom Aufbau einer Fotodatenbank bis zur Bewusstseinsoffensive, die Anleitungen im Bereich der Digitalisierung gibt.

Ein faltbarer Tischler-WM-Spielplan 2018 mit 15.000 Stück Auflage macht die Kraft der Steirischen Jungtischler bei Berufsweltmeisterschaften oder Bundeslehrlingswettbewerben bewusst sichtbar, betonte man bei der Veranstaltung.