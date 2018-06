Wilde Gerüchte um eine Attacke durch Asylwerber kursieren derzeit in Hartberg. Drei Schüler sollen auf dem Weg zum Bus angegriffen worden sein. Die Polizei bestätigt einen Vorfall, schwächt aber ab.

Die Polizei bestätigt einen Vorfall (Archivbild) © Helder Almeida - Fotolia

Wilde Gerüchte kursieren derzeit um einen Vorfall, der sich am Mittwoch im Bereich des Eurospar-Marktes an der Bahnhofstraße in Hartberg zugetragen haben soll. Eine Gruppe von acht Asylwerbern soll drei Schüler der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) auf dem Weg zum Schulbus attackiert haben. Ein Schüler sei verletzt worden.

