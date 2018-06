Ein 45-jähriger steht im Verdacht, gewerbsmäßig Ladendiebstähle begangen zu haben. Polizisten nahmen ihn Donnerstagabend nach einem neuerlichen Diebstahl in Großwilfersdorf fest.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei konnte den Verdächtigen jetzt festnehmen © Jürgen Fuchs

Schon am 17. Mai fiel Zeugen ein Mann auf, der Ladendiebstähle in zwei Supermärkten in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) sowie Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) begangen hat. Es wurde beobachtet, dass der Unbekannte 34 Packungen Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürsten im Wert von mehreren hundert Euro stahl.

In der Folge flüchtete der Mann mit einem Pkw mit polnischem Kennzeichen über die Südautobahn A 2 in Fahrtrichtung Wien. Eine Fahndung verlief damals ohne Erfolg.

Wieder im selben Supermarkt

Donnerstagvormittag beobachteten Angestellte desselben Supermarktes in Großwilfersdorf einen Mann beim Diebstahl von Toilettenartikeln. Als sie ihn zur Rede stellten, warf er das Diebesgut weg und flüchtete mit einem Pkw mit polnischer Nummerntafel. Gegen 18.30 Uhr nahmen Passanten den 45-Jährigen, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Sinabelkirchen wahr und verständigten die Polizei.

Polizisten nahmen den verdächtigen Polen schließlich fest. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten zwei aus dem Supermarkt gestohlene Getränke sicher. Auch in seinem Auto fanden die Polizisten zahlreiche gestohlene Kosmetikartikel, Zahnpflegeprodukte, Parfums und Genussmittel im Wert von mehreren tausend Euro.

Mit Mietautos unterwegs

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 45-Jährige anfangs kooperativ, verweigerte in der Folge jedoch weitere Angaben. Er steht im Verdacht, weitere Ladendiebstähle zwischen Niederösterreich und Kärnten begangen zu haben.

Für seine Diebestouren dürfte er jeweils unterschiedliche Mietautos mit polnischer Zulassung verwendet haben. Der 45-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.