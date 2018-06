Kleine Zeitung +

Pöllau Sanierungsbedürftige NMS: In den Klassenzimmern roch es nach Fäkalien

Die Neue Mittelschule in Pöllau soll generalsaniert werden. Dafür will die Gemeinde rund zehn Millionen Euro in die Hand nehmen. Laut Direktorin Anneliese Strobl sei diese Renovierung dringend nötig.