Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Hartberger wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hartberg gebracht © Jürgen Fuchs

Am Montagvormittag war ein 67-jähriger Mann gegen 10 Uhr am Ring in Hartberg gerade dabei mit einem Trimmer seinen Rasen zu mähen, als er plötzlich am rechten Unterschenkel einen Schmerz verspürte.