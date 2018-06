Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Bei den jüngsten Unwettern hat sich der neue Hochwasserschutz am Tauchenbach in der Gemeinde Pinggau bereits bewährt. Vor acht Jahren hatte hier das Hochwasser ein Menschenleben gefordert.

Das neue Rückhaltebecken bewies bei den jüngsten Unwettern bereits seinen Nutzen © Lebensressort

Wie gefährlich der kleine Tauchenbach in der Gemeinde Pinggau werden kann, hat sich diese Woche gleich dreimal gezeigt. Doch durch das neue "Rückhaltebecken Tauchenbach" konnten rund 50.000 Kubikmeter Wasser zurückgehalten und so die Bevölkerung in Lafnitzdorf und die Betriebe im Gewerbepark vor einer möglichen Hochwasserkatastrophe bewahrt werden.