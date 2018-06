Das Haus von Rosa und Alexander Reiterer aus St. Lorenzen am Wechsel wurde von einer Schlammlawine schwer getroffen. Das Ehepaar konnte sich in letzter Sekunde retten.

Das Ehepaar Reiterer hat alles verloren © Barbara Kahr

Dramatische Szenen erlebte in den vergangenen 24 Stunden das Ehepaar Reiterer aus St. Lorenzen am Wechsel (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Das Unwetter, das am Montag die oststeirische Gemeinde komplett verwüstet hat, richtete schwere Schäden am Haus der Pensionisten an. Aktuell müssen Decken mit Stehern gestützt werden, da sie drohen einzustürzen.