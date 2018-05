Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Rund 22 Feuerwehrmänner der Feuerwehren Wenigzell und Waldbach mussten am Samstag wegen einer Verunreinigung von Bachwasser und Erdreich in Wenigzell ausrücken.

Die Feuerwehren Wenigzell und Waldbach waren im Einsatz © Fotolia

Am Samstagnachmittag rückte die Feuerwehr Wenigzell mit zehn Mann zum Haselbach in Wenigzell aus, da dort aus einem Tank einer naheliegenden Tankstelle Dieseltreibstoff in den Bach gelangte.