Der Mann wurde leicht verletzt ins LKH Graz gebracht. © Sujet/Fuchs

Geduld mussten Autofahrer Dienstagvormittag auf der Südautobahn beweisen. Im Gemeindegebiet von Ilz war ein Lenker mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Wien in Aquaplaning geraten. In weiterer Folge verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw, krachte in die Leitschiene und blieb anschließend quer über die Fahrbahn stehen, wie die Autobahnpolizei Hartberg mitteilte.

