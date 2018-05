Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Freitagfrüh kam in Pöllauberg eine Lenkerin mit ihrem Pkw von der Straße ab. Das Auto wurde dabei schwer demoliert.

Das Auto ist ein Totalschaden © Feuerwehr Pöllau

Glück im Unglück hatte die Lenkerin eines Audis Freitagnacht. Um 1.20 Uhr kam die Frau mit ihrem Fahrzeug auf der L 431 in der Nähe des Fußballstadions von Pöllauberg in einer Kurve von der Straße ab. In weiterer Folge prallte der Pkw gegen eine Böschung und überschlug sich mehrmals.