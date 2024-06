100-jähriges Jubiläum wurde groß gefeiert

Die Freiwillige Feuerwehr Penzendorf feierte am letzten Wochenende ihr 100-Jahr Jubiläum mit einem Dämmershoppen am Samstag und einem Frühshoppen mit Messe und Festakt am Sonntag. Im Zuge der Feierlichkeiten wurden einige Mitglieder geehrt und eine Feuerwehrchronik präsentiert.