An diesem Sonntag war die Feuerwehr Pöllau in Sachen Liebe im Einsatz. „Es soll schon etwas Besonderes sein“, ließ Stefanie Nöhrer ihren Lebensgefährten Marco Rosenmaier seit geraumer Zeit wissen, wenn die Gespräche in Richtung Heiratsantrag abbogen. „So bin ich auf die Idee gekommen, ihr einen Antrag beim ,Tag der offenen Tür‘ der Feuerwehr zu machen“, erklärt der 33-Jährige.