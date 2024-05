So lief der Auftakt zum diesjährigen Sterz-Event

Unter Après-Ski-Motto startete am Samstag das Sterz-Event in Rohrbach an der Lafnitz. Veranstaltet von den Hartberger „Sterz“-Betreibern Barbara und Martin Hammerl zog es auch dieses Jahr wieder zahlreiche Partyhungrige an.